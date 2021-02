Morgenochtend geen bezorging ochtendkranten door extreem weer: wel digitaal te lezen

DPG Media geeft behalve de Stentor ook andere regionale titels als Brabants Dagblad, PZC, Eindhovens Dagblad, BNdeStem, De Gelderlander en Tubantia en de landelijke krant Algemeen Dagblad uit.

Van der Poel licht toe: ,,Verschillende vervoersbedrijven met wie we samenwerken hebben ons in de loop van de dag laten weten dat ze hun chauffeurs niet op pad willen sturen. Vervolgens zouden wij in dit winterweer 20.000 bezorgers in Nederland de straat op sturen en dat is onverantwoord. Lokaal kan het meevallen, maar we hebben in het verleden te veel nare ongelukken met bezorgers gehad die met deze weersomstandigheden de weg op zijn gegaan.

Wel digitale krant

De Stentor is morgenochtend wel via onze site (destentor.nl) en app te lezen, maar dan alleen vanaf het scherm, niet op papier. Dat zal ook voor andere kranten gelden. Op deze site is deze onderaan in het serviceblok bij ‘Digitale krant’ te vinden (zie afbeelding) de krant te vinden of rechtstreeks via krant.destentor.nl.

Volledig scherm Dit is de plek onderop onze site de digitale krant te vinden is. © de Stentor

De digitale krant is maandag gratis toegankelijk, dus u heeft geen inloggegevens nodig. De digitale krant is ook op smartphone of tablet te lezen. Zoek in de app-store of playstore op De Stentor krant en download de app gratis.

Heeft u hulp nodig? Bel onze lezersservice: 088 – 013 9950 (lokaal tarief) of ga naar destentor.nl/service.

Bedankt voor uw begrip

Redactie de Stentor