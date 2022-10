Motoragent schept Chatilla van Grinsven tijdens tv-opnames: ‘Dacht dat ik in brand stond’

Enorme ‘snuffel­markt’ in het voetbalsta­di­on: ‘Fijn dat je hier goedkope prijzen vindt’

Waar kun je in hemelsnaam nog goedkope kleren, schoenen en cadeaus kopen in deze dure tijden? De duizenden bezoekers van de Arnhemse snuffelmarkt in GelreDome weten het wel. De groeiende armoede geeft een extra dimensie aan de markt.

21:16