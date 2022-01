Muggen zoeken nu al bloed, vlinders vliegen uit: ‘Doe normaal!’

Boerin Michelle en Maarten uit BZV verwelko­men dochtertje

Tijd voor beschuit met roze muisjes, want er is weer een BZV-baby ter wereld gekomen. Champignonkweekster Michelle en haar Maarten zijn de trotse ouders geworden van dochtertje Jasmijn. ,,Het is zo’n mooi meisje en ze is zo welkom. We zijn heel blij met haar.”

