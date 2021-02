Mysterieuze Rotterdamse trams gaan de wereld over: voorste daken schoon, achterste vies. Steeds weer

Een mysterie over de daken van Rotterdamse trams houdt het internet in de ban. Op het populaire Amerikaanse sociale platform Reddit vragen internetters zich af waarom de voorste helft van Rotterdamse trams vuil is en de andere helft brandschoon.

Delen per e-mail

Bruno Buisson is de eerste die dat was opgevallen. Hij woont in een flat aan de Jonker Fransstraat en vanuit zijn kamer heeft hij een goed uitzicht op de trams op de lijnen 7 en 8 die voorbijrijden. Hij besloot daarom een steekproef te doen.

Daaruit bleek dat letterlijk iedere tram die in zijn straat voorbijreed op de eerste helft een schoon dak had, terwijl de achterkant er donker en vies uitzag. ,,Het is een Rotterdams trammysterie”, zo zegt hij zelf.

Volledig scherm Waar de ene helft van het tramdak brandschoon is, geldt dat niet voor de andere helft. © Bruno Buisson

Vonken

Hij deelt de foto's op Reddit, waar internetters met een verklaring voor het fenomeen komen. ,,Het heeft te maken met de pantograaf. Op sommige delen van de bovenleiding vonkt de pantograaf en vliegen die vonken naar het achterste deel van het tramdak”, schrijft een gebruiker op het sociale platform.

Of dat klopt, kan de RET niet bevestigen. De vervoerder had dinsdag nog geen tijd om een reactie te geven.

Reddit is met 164 miljoen unieke bezoekers per maand het grootste forum ter wereld. Gebruikers lieten laatst de Amerikaanse aandelenbeurs op hol slaan door massaal aandelen in te kopen van één op hun forum besproken firma, waardoor de koers enorm steeg.

The Rotterdam tram roof mystery from r/Rotterdam Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.