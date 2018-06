Mysterieuze ziekte treft ook paarden buiten Arnhemse stal

Het is erg, maar een drama wil Caroline Neijs de situatie niet noemen. ,,Het is vooral heel vervelend voor de paarden en de klanten. We hopen dat de dieren over een paar weken weer op sterkte zijn.’’



Ze is blij met de vele steun die ze krijgen van hun klanten. Zo hebben twee klanten een mail rond gestuurd met het verzoek aan andere klanten om de komende tijd door te gaan met het betalen van de lessen. Stal Mansour kan door de ziekte van de paarden de komende weken geen paardrijlessen meer geven. ,,Voor ons zijn dat gederfde inkomsten. Normaal is het hier een komen en gaan. Nu is het stil. Gelukkig pakken onze klanten het heel goed op. We krijgen hartverwarmende reacties en mensen bieden spontaan hulp aan. Zo is er een groepje dat de paarden temperatuurt en helpen ze ons bij het onderhoud van de manege. Daar hebben we nu de tijd voor’’, vertelt Neijs.