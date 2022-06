Na avond feesten sterft Laura (19) als vriend Shakti S. (36) crasht met zijn auto: ‘Hij is een wegpiraat’

Zijn auto raakte bij een inhaalmanoeuvre van de snelweg, botste tegen een pilaar en vloog in brand. Zelf kon Shakti S. (36) die decembernacht in 2019 nog gered worden, maar voor zijn vriendin Laura kwam hulp te laat. Had S. schuld aan het fatale ongeluk? ,,Hij was een wegpiraat”, zegt de officier van justitie.