Nederlands vluchtelingenschip met kapitein uit Meppel is welkom in Napels

Het schip van de Duitse hulporganisatie SeaWatch heeft een Nederlanse kapitein en is sinds 22 december op weg met 32 Afrikaanse vluchtelingen naar een haven in Europa, maar geen enkel land wil het schip toelaten. De jaarwisseling bracht SeaWatch3 door voor de kust van Malta, waar het nog steeds ligt, in stormachtig weer. De 32 de Afrikanen, afkomstig uit Libië, Congo, Egypte en Soedan, zijn door SeaWatch opgepikt bij Libië. Er zijn 7 kinderen bij. SeaWatch3 heeft 22 bemanningsleden, die als vrijwilliger meevaren.

Goezinnen: ,,SeaWatch3 vaart nog niet naar Napels op dit moment, maar ligt nog bij Malta. De brief is niet de definitieve oplossing, want eerst moet de Italiaanse kunstwacht toestemming geven binnen te varen in een veilige haven. SeaWatch heeft veel landen langs de Middellandse Zee een verzoek gestuurd om een veilige haven aan te wijzen, maar ofwel is er niet ofwel is er negatief gereageerd. Maar we zien de brief wel als een belangrijk signaal. De burgemeester van Napels vindt dat Italië een veilige haven moet bieden aan SeaWatch3.’’