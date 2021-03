Nederlandse vrouw (32) in ziekenhuis na vaccinatie: zeldzame bijwerking nog onder de loep

Coronavirus LIVE | President Biden viert 100 miljoenste vaccinatie, 1500 bezoekers bij eerste proeffesti­val

8:30 Het kabinet gaat toch meer voorlichting geven over AstraZeneca, omdat met dat vaccin vanaf volgende week weer geprikt wordt. Festivalgangers verzamelen zich vandaag op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen voor het eerste proeffestival van Fieldlab Evenementen. 1500 bezoekers van het dance-event moeten laten zien dat zo'n festival veilig kan worden gehouden. Morgen is er op dezelfde plaats een popfestival. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.