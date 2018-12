Nederlandse Ziekenhuizen kochten lichaamsdelen in VS

Een woordvoerder van Erasmus MC laat weten dat er inderdaad schouder- en kniegewrichten zijn gekocht inde VS. ,, We wisten niet dat hier winsten mee werden gemaakt en ook niet dat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren dat de lichamen van hun dierbaren in delen werden verhandeld. Toen we daar achter kwamen, zijn we er meteen mee gestopt.” Het Erasmus MC gebruikt in het vervolg alleen lichamen die in Nederland zijn nagelaten aan de wetenschap.