Neefje (15) mag van oom de snelweg op en wisselt met 100 kilometer per uur van zitplek

Bejaarde (87) in Dedems­vaart trapt in babbeltruc van ‘thuiszorg­me­de­werk­ster’: spullen gestolen

4 april Een 87-jarige vrouw uit Dedemsvaart is zaterdagmiddag het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ze opende de deur voor iemand waarvan ze dacht dat het om een thuiszorgmedewerkster ging. Dat bleek niet het geval en even later waren verschillende spullen uit de woning verdwenen.