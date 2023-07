Negentig extra windmolens in Overijssel, provincie pakt door in deze vier gebieden

De gemeenten die te maken krijgen met de grootschalige clusters zijn door de provincie op de hoogte gesteld. De komende maanden zullen vervolggesprekken plaatsvinden over de invulling van deze windparken. ,,We willen helder zijn over de gebieden waar de grootschalige projecten passen’’, zegt gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA).

Onlangs kwam de nieuwe visie op windenergie al naar buiten via een motie in Provinciale Staten. BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en SGP lieten eind juni - nog voor de publicatie van het nieuwe coalitieakkoord - weten dat ze af willen van losse windmolens verspreid over het landschap.

Gebied van meerdere gemeenten

De coalitie ziet vier plaatsen in Overijssel die geschikt zijn voor grootschalige clusters van turbines. Hierbij gaat het om windparken bestaande uit grofweg tien tot twintig windmolens. De beoogde locaties beslaan meestal het gebied van meerdere gemeenten, zoals in Ommen en Hardenberg, Zwolle en Dalfsen, en Deventer en Rijssen-Holten (A1-zone).

In dit kaartje zie je de vier gebieden in het blauw:

De coalitie kiest ervoor om turbines alleen nog te plaatsen in groepen van minimaal vier. Om dit juridisch te borgen, moest Overijssel de regelgeving vóór 1 juli aanpassen, omdat vanaf die datum initiatiefnemers voor windprojecten hun aanvraag konden indienen op het provinciehuis. Volgens De Bree is er veel belangstelling.

Extra turbines

In de Regionale Energie Strategie (RES) is afgesproken om in 2030 in totaal 3,3 terawattuur (TW/u) op te wekken door zon en wind (2 TW/u). Bovenop de 32 turbines die Overijssel telt, zijn rond de negentig extra turbines nodig om deze doelstelling te halen. Het definitieve aantal is afhankelijk van het soort windturbine, vooral de hoogte, en de locatie.

Volgens de provincie zijn de vier clusters zodanig verdeeld dat de op te wekken energie dichtbij wordt gebruikt. Ook is rekening gehouden met de voorkeursgebieden die de gemeenten zelf al hadden bepaald. Op deze plaatsen passen ze volgens de provincie het beste in het landschap.

Om tempo te kunnen maken, stelt de provincie procesbegeleiders en projectmanagers beschikbaar aan de gemeenten waar de windparken moeten komen. ,,Het is aan de gemeenten om te bepalen of ze gebruik willen maken van dit aanbod’’, zegt De Bree.

Raalte

Vanwege de keuze voor de vier grootschalige plekken met daarnaast clusters van minimaal vier windmolens, valt in sommige gemeenten een aantal zoekgebieden voor windenergie af. Dit zijn plaatsen waar slechts ruimte was voor één tot drie turbines. Mogelijk is dit het geval in Raalte, Steenwijkerland en Dinkelland. In Oldenzaal en Borne was al niets mogelijk.

Wel zouden er in Steenwijkerland windmolens kunnen komen als dat in samenwerking gaat met de Drentse buurgemeenten Meppel en Westerveld. Wanneer er over de gemeentegrenzen een lijnopstelling van tien windmolens komt, waarvan er twee op grondgebied van Steenwijkerland staan, dan geldt dat als meer dan vier turbines.

Lokaal eigendom

De coalitiepartijen hebben ook vastgelegd dat nieuwe initiatieven voor windenergie voor 50 procent lokaal eigendom moeten zijn. Op die manier heeft de omgeving niet alleen de lasten, maar ook de lusten, is de redenatie. Als het in een regio niet op tijd lukt om een lokale coöperatie op te richten, overweegt de provincie zelf in te stappen. Zodra de coöperatie is gevormd, kan die de zeggenschap van de provincie overnemen.

