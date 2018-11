Niemand in het Oosten krijgt dit weekeinde de zon te zien

Huirne zag de bui vanochtend nog niet hangen. Integendeel. Juist omdat hij een mooie zonsopkomst waarnam, wist hij genoeg. ,,Morgenrood brengt water in de sloot’’, verklaart Huirne, die tegenwoordig in Wageningen woont maar nog altijd beschikt over een weerstation op de boerderij van zijn ouders in Ruurlo. ,,Dat betekent dus regen op komst. De zaterdag is niet geschikt voor buitenactiviteiten.’’

Sneeuwgrens

Wie geïnteresseerd is in boeiende natuurverschijnselen en moedig genoeg is om de deur uit te gaan, krijgt de tip om de hogere delen van het oosten des lands op te zoeken, zoals de Hoge Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. Want daar kan de argeloze passant ineens de grens oversteken tussen een gebied van regen en natte sneeuw. ,,Dat is heel grappig om te zien’’, stelt Huirne. ,,Hier en daar kan het zelfs even wit worden op auto's en het gras. Je kunt dat verschijnsel wel vergelijken met de Alpen, waar ook een sneeuwgrens te zien is.’’