Niemand wil werken bij de Jeugdbescherming: code rood in de jeugdzorg

Uit onderzoek van Follow The Money (FTM) en de Stentor blijkt dat tussen 2015 en 2019 meer dan vijfduizend medewerkers de veertien jeugdbeschermingsorganisaties de rug toekeerden. Het zorgt ervoor dat er voor sommige kwetsbare kinderen géén jeugdbeschermer beschikbaar is. Ouders wachten lange tijd tot ze eindelijk hulp krijgen en als ze die krijgen, zien ze soms wel acht verschillende jeugdbeschermers op rij in de woonkamer.

In de afgelopen periode vertrok bij Jeugdbescherming Gelderland steeds een vijfde van het personeelsbestand. Tientallen jaren aan ervaring wandelen de deur uit. De reden is simpel: de werkdruk ligt te hoog. Vergelijkbare getallen zijn te zien bij het Leger des Heils en de William Schrikker Stichting die ook in deze regio jeugdbescherming aanbieden. Van de resterende medewerkers zit gemiddeld ruim zes procent ziek thuis.

Vacatures invullen problematisch

Jeugdzorg Overijssel overlegt betere cijfers maar heeft steeds meer moeite om vacatures in te vullen. ,,Het lukt nog net, maar het wordt problematisch’’, zegt directeur Ruud Brinkman. Hij wijst op collega-organisaties in delen van het land die vacatures niet opgevuld krijgen. ,,Dat is ons voorland’’, zegt hij. ,,We moeten noodgedwongen steeds vaker gebruik maken van schoolverlaters. Die zijn weliswaar goed opgeleid maar ook jong en onervaren.’’

Quote Mensen die nog niet lang in dienst zijn, gaan snel weer weg Maaike van der Aar, FNV

Jeugdbescherming Overijssel maakt geregeld gebruik van inhuur via uitzendbureaus. ,,Dat blijft nog binnen de perken’’, zegt Brinkman. Ook Samen Veilig (Save), die de wettelijke taken voor jeugdbescherming in Flevoland en Utrecht invult, huurt de laatste jaren steeds vaker extern personeel in. ,,Dit heeft niet onze voorkeur, maar is helaas niet te voorkomen’’, laat een woordvoerder weten. Daarbij hebben de jeugdbeschermingsorganisaties te maken met relatief hoge verzuimcijfers onder meer als gevolg van de hoge werkdruk.

Weinig kennis

Het verloop van medewerkers is echt een groot probleem, zeggen ook medewerkers van de organisatie zelf tegen de Stentor. ,,Door het verloop is er extreem weinig kennis en ervaring over bij de verschillende organisaties’’, zegt vakbondsbestuurder Maaike van der Aar van de FNV. ,,Mensen die nog niet lang in dienst zijn, gaan snel weer weg. Maar de oude rotten in het vak haken inmiddels ook af, waardoor het collectief geheugen kwijtraakt. Medewerkers die blijven krijgen daardoor veel meer werk op hun bordje dan zou moeten.’’

Kwaliteit holt achteruit

De kwaliteit van de hulpverlening holt hierdoor achteruit, erkent Arno Lelieveld van Jeugdbescherming Gelderland. ,Kwaliteit betekent in ons werk simpelweg: tijd voor de mensen vrijmaken. Maar die tijd hebben we vaak niet.’’ Kinderrechter Susanne Tempel maakt zich daarom zorgen. ,,Ik zie in de rechtszaal dat jeugdbeschermers dat vuur verliezen.’’

Al in 2019 trok de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de bel over de problemen bij de jeugdbescherming. 800 kwetsbare kinderen krijgen onvoldoende zorg, stelde de inspectie toen. Eind 2020 bleek in een vervolgrapport dat dit nog steeds niet op orde is.

Diep dal

Voor alles en iedereen die met jeugdzorg te maken heeft, is 2015 een sleuteljaar. Het was het jaar waarin het Rijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten neerlegde. Met minder geld zouden zij dit werk tóch efficiënter kunnen uitvoeren. Dat hebben ze bij Jeugdbescherming Overijssel geweten.



Hieronder vertelt directeur Ruud Brinkman over hoe zijn organisatie de afgelopen jaren door een diep dal ging.

Wat ging er mis?