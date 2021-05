Nieuw! Check het weer in jouw buurt nu via de app van de Stentor

WeerberichtNooit meer onvoorbereid op zon of regen de deur uit gaan? Dat kan nu ook dankzij de app van de Stentor. Op onze mobiele applicatie kun je sinds kort de huidige weersverwachting bij jou in de buurt zien. Het weerbericht is heel makkelijk te vinden in de nieuwste versie van de Stentor-app .

Als je de app opent zie je links bovenin de huidige weerssituatie én temperatuur staan. Bij niet elke app is de weersvoorspelling automatisch ingesteld op de locatie waar je je bevindt.



Je kunt dit aanpassen door op het weerbericht links bovenin het startscherm van de app te klikken, zoals op de afbeelding hieronder aangegeven.

Volledig scherm Linksboven in onze app vind je de temperatuur en weerssituatie. Hier kun je op klikken. © Bas Tijhaar

Eenmaal daar kom je terecht in een uitgebreid weerbericht, waar ook de verwachting voor de komende week is te vinden. Instellen op de plek waar je zelf bent? Dat kan door in dit scherm jouw locatie in te vullen. Dan komt onderstaande weersvoorspelling tevoorschijn, gebaseerd op je huidige locatie.

Volledig scherm © ANP

In de weersvoorspelling staat wanneer de zon opkomt en deze weer onder gaat. Ook is te lezen hoe groot de kans op regen is, wat de windrichting is en hoe hoog het percentage luchtvochtigheid is.

De weersverwachting in de app van de Stentor geeft ook een verwachting van de aankomende week én van de aankomende 14 dagen. De locatie van het weerbericht is altijd aan te passen, zodat je ook op een andere plek in de wereld of op vakantie altijd op de hoogte bent van of het gaat regenen. Of nog beter: wanneer de zon gaat schijnen.

Let op: de weer-functionaliteit is te gebruiken in de laatste versie van de Stentor-app. Zorg er dus voor dat de jouwe de laatste update heeft gehad.