Nieuwe regel tijdens eten: handjes boven tafel

Tyson (20) bezorgt jonge overvaller een dwarslae­sie in park in Zwolle, maar ontloopt straf

Een 20-jarige man uit Oldenzaal krijgt geen straf voor het neersteken van een destijds 17-jarige jongen die hem met een kompaan overviel in park Eekhout in Zwolle. Hij ging te ver door de jongen neer te steken, maar hij mocht zich verdedigen, oordeelde de rechtbank in Zwolle vandaag.

20 december