Nieuwe vervoerder neemt alle buschauffeurs Keolis over, plan voor spitslijn tussen Apeldoorn en Zwolle

Kopers overvallen door plan voor woonwijk in hun achtertuin in Lemeler­veld: ‘Ons is altijd iets anders verteld’

De nieuwe bewoners aan de Waterinkweg in Lemelerveld kunnen leven met een zonnepark in de achtertuin. Ze hebben zelfs een overeenkomst getekend om daarover later niet te protesteren. Maar nu zo’n park van de baan is en de gemeente Dalfsen plots een nieuwe woonwijk heeft ingetekend, voelen ze zich belazerd. Geen vrij uitzicht op de Lemelerberg, maar op de schutting van de buren.

7:14