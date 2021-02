Nieuws gemist? Baudet houdt afstand in Harderwijk en artiesten corona-testconcert bekend. Dit en meer in jouw overzicht

Goedenavond! Geen tijd gehad om vandaag het nieuws te volgen? Met deze update ben jij binnen 2 minuten op de hoogte.

Behoudens een paar schouderklopjes en een enkele boks hield Thierry Baudet zich vandaag aan de coronaregels in Harderwijk. Het ging er heel anders aan toe dan eerder deze week in Urk. Dus ditmaal begroetingen van achter een spatscherm, nadat de burgemeester gedreigd had anders in te grijpen.

Volledig scherm Politie hield vandaag toezicht tijdens de campagne van Baudet in Harderwijk. © Ruben Schipper Fotografie

Chef’Special, De Staat en Maan hebben beloofd mee te werken aan een Back To Live-testfestival in Biddinghuizen. Op het Lowlandsterrein wordt over twee weken gekeken hoe grootschalige evenementen in coronatijd kunnen worden gehouden.

Door speeksel van ze af te nemen worden arbeidsmigranten uit Oost-Europa door honderden Nederlandse bedrijven bij de ingang getest op drugsgebruik. Daarmee overtreden ze de privacywet, zo blijkt uit onderzoek van Investico.

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer laten weten dat in de loop van de lente het aantal coronavaccinaties naar 2,5 miljoen prikken per week gaat.

John Stegeman (44) reageert op zijn plotselinge ontslagbij PEC Zwolle, na het dramatische verlies van FC Emmen. ‘In de bus, op weg naar Zwolle, kreeg ik al een appje. En ja, dan weet je natuurlijk al wel hoe laat het is’, zegt hij.

Wielrenster Anna van der Breggen uit Zwolle is genomineerd voor de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’ dat wordt uitgereikt door Laureus Sport, wat ook wel ‘Oscars van de sport’ genoemd wordt.

Morgen start met veel ruimte voor de zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. De temperatuur ligt wat lager dan de afgelopen dagen, maar met 13 tot 17 graden blijft het zacht. In de avond en nacht valt een spat regen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Married at first sight werd duidelijk dat Suzan Box uit Zutphen haar droomman niet via het tv-programma heeft gevonden. Ze hoopt op meer geluk als binnenkort weer feestjes gehouden worden.

Volledig scherm Suzan gaat met haar zoon eerst een paar dagen op vakantie na het tv-avontuur. © FOTO HISSINK

In verpleeghuizen in Oost-Nederland zijn tot nu toe 570 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ongeveer één op de vijf verpleeghuisbewoners die corona opliep heeft het virus niet overleefd.

En dan nog dit: Hij zag er na zijn redding uit als ‘een verzopen kat’, maar dat was er juist niet gebeurd. Het dier overleefde namelijk in zijn eentje op een onbewoond eiland in Zwolle.

En dit zijn onze populairste video’s van vandaag