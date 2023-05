Nieuws gemist? Beruchte N50 eindelijk aangepakt • Tineke voor duizenden euro's opgelicht

Na flinke dip toch richting de 20 graden: ‘Maar het gaat kantje boord worden’

Tot nu toe is van warm lenteweer nog weinig sprake geweest. Slechts regionaal kwam het tot een warme dag, maar in het grootste deel van het land is het nog steeds wachten op de eerste 20 graden van het jaar. De temperatuur krabbelt deze week wel op uit het dal. ,,Maar het gaat kantje boord worden of we die 20 graden halen.”