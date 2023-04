Nieuws gemist? Boek van Hans Faber ‘te schokkend’ voor Urk • Asrin snakt jaren na spanbandmoord naar rust

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het kostte de dieven slechts een kwartiertje werk, maar de schade voor installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn is enorm. ,,Ik denk niet dat we hier nog iets van terug gaan zien.”

Twee mensen hebben in Lochem ruim twee uur vastgezeten in het bakje van een hoogwerker dat niet meer naar beneden wilde. ,,Maar het was lekker weer.”

The day after het paasvuur. In Espelo en Dijkerhoek blijft er een goed gevoel achter, ondanks het feit dat het anders dan anders was.

Bij een uitslaande brand in Etten-Leur is een deel van een bedrijfspand ingestort. Buurtbewoners worden gewaarschuwd voor verdwaalde glasdeeltjes in de omgeving. Pas na uren blussen was de brand onder controle.

Een dag na zijn indrukwekkende zege zijn buitenlandse media lovend over de manier waarop Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix won. ,,Zelfs een 10 is niet genoeg.”

Cristiano Ronaldo is opnieuw woest. De Portugees liep na een wedstrijd boos weg terwijl zijn eigen fans de naam van Lionel Messi scandeerden.

Haar vader wurgde haar moeder. Bijna vijf jaar later is de laatste, slepende kwestie na de spanbandmoord in Apeldoorn achter de rug. Asrin hoopt dat ze daardoor eindelijk tot rust kan komen.

Een boek met geweld en een beetje seks: te schokkend voor Urk. Daarom ligt de nieuwe thriller van Hans Faber, die zich nota bene afspeelt in het vissersdorp, er niet in de winkels. ,,Merkwaardig.”

En dan nog even dit: Het begon als grapje aan de bar, nu komen er duizenden bezoekers voor naar Nieuwleusen.

