Nieuws gemist? Boeteregen op beruchte N50 • Abel (13) straalt naast grote held op radio

Vleesverwerker Stegeman uit Wijhe wordt toch niet overgenomen door What’s Cooking? uit België. Een goedkeuring vanuit beide landen bleef uit en dus heeft het bedrijf besloten zich terug te trekken.

Een grote verkeerscontrole op de beruchte N50 heeft een flinke reeks boetes opgeleverd, zo werd vandaag bekend. Tientallen automobilisten zijn betrapt met hun mobiel achter het stuur.

Er was al boosheid bij bewoners van camping De Marshoeve in Loenen omdat de gemeente Apeldoorn hen op straat wil zetten. Maar nu is er nieuwe kritiek.

Bij een zwaar treinongeluk in India zijn tenminste 288 mensen om het leven gekomen. Zeker 900 mensen raakten gewond, waarvan velen ernstig. Het land is in rouw gedompeld.

Na een paar lastige jaren is Tijjani Reijnders uit Zwolle nu een van de meest gewilde voetballers van Nederland. Hij is zelfs opgeroepen voor Oranje. ,,Dan blijkt dus dat alles gewoon mogelijk is.”

Max Verstappen was een klasse apart in de kwalificatie van de Grand Prix van Spanje. Hij pakte met overmacht pole position en gaat nu op jacht naar de veertigste overwinning in zijn carrière.

Terwijl in Nederland een verhit debat wordt gehouden over de toekomst van de wolf, wordt het dier in Zweden afgeschoten ondanks de beschermde status. Is deze methode succesvol? En wat kunnen wij van de Zweden leren?

Tegenstanders hadden een beter toestel, maar toch werd Hadriaan van Nes (54) uit Dalfsen onlangs voor de derde keer Nederlands kampioen zweefvliegen. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? ,,Het is een schaakspel in de lucht.”

En dan nog even dit: Een avond om nooit te vergeten voor Abel Staal (13) uit Eerbeek. Ineens luistert iedereen op de radio naar hem. En dat naast zijn grote held.

