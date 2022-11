Nieuws gemist? Bom onder traditionele paasvuren • Boeren overhandigen brief tijdens protest in Zwolle

Honderden boeren hebben tijdens hun protestactie voor het provinciehuis in Zwolle een brief overhandigd aan commissaris van de Koning Andries Heidema. Er wordt gedreigd met nieuwe acties als hun eisen niet worden ingewilligd.

De traditionele paasvuren in Overijssel staan op de tocht. 73 organisato­ren rond Natura 2000-gebieden moeten hun stikstof­uit­stoot berekenen.

Volledig scherm De paasvuren van Dijkerhoek (voorgrond) en Espelo in één beeld gevangen. © Ruben Meijerink

De medewerker van Pets Place uit Meppel is gestraft omdat hij niet eerlijk was over de sollicitatie van stagiair ‘Lisa’. Het overige personeel doelwit van boze klanten en wordt geïntimideerd.

Iwan en Dimitri Göbel hebben de grootste Nederlandse sportwagenfabriek in Zutphen voor miljoenen euro's verkocht. Burton Car Company komt in Franse handen.

De provincie Gelderland mag de te tamme wolf op de Veluwe niet beschieten met een paintballgeweer. De rechter heeft ingegrepen.

Manchester United lijkt helemaal klaar te zijn met Cristiano Ronaldo. De club heeft nu een poster van de Portugese superster van het stadion laten halen.

Nu de eerste seizoenshelft erop zit, is het tijd om Go Ahead Eagles langs de meetlat te leggen. Dit zijn de elf die maar niet willen verliezen.

Avontuurlijk én zacht, dat was Nathalie (48) uit Bathmen. Bij haar afscheid gaf ze een boodschap mee. ,,Je mag om mij huilen, maar maak er wat van!”

Ein-de-lijk wordt een eeuwenoude schatkist geopend in museum De Waag in Deventer en dat zorgt voor verbazing. ,,Dit had ik niet verwacht.”

Volledig scherm De slotenmakers vlak voor het moment dat de kist in Deventer wordt geopend. © Ronald Hissink

En dan nog even dit: Sneeuwliefhebbers opgelet: er is een klein kansje dat er dit weekend een vlokje sneeuw valt in het oosten van het land.

