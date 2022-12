Nieuws gemist? Busje komt zo-bedenker overleden • Explosie bij woning in Apeldoorn

De politie is een groot deel van de dag op zoek geweest naar familie van een vrouw die op haar fiets onwel is geworden in Zwolle. Zij kwam in het ziekenhuis te liggen en was ‘niet aanspreekbaar’.

Een lichtflits, dan een harde knal. Opeens is er iets loos bij een woning in Apeldoorn. Er is paniek, gegil. En er is brand. ,,Ze hebben een bom naar binnen gegooid.”

Volledig scherm De voordeur van een woning in Apeldoorn heeft nog de sporen van de explosie en de kleine brand die erna volgde. © Luciano De Graaf

Busje komt zo-bedenker Bas van den Toren uit Luttenberg is op 64-jarige leeftijd overleden. Samen met Gerard Oostelaar scoorde hij in 1995 een nummer 1-hit. ,,De accu was op.”

Nederland biedt ook in 2023 weer steun aan Oekraïne. Het steunpakket van 2,5 miljoen euro betekent ruim 140 euro per inwoner van ons land dat voor het door oorlog getroffen land wordt gereserveerd. Hoe vrijgevig zijn we eigenlijk?

Een vliegende start, een flinke dip, maar PEC Zwolle ligt nog altijd op schema om aan het eind van het seizoen te promoveren. Tijd om de balans op te maken: de eerste seizoenshelft in negen thema’s.

Martijn Kleermaker uit Hierden is op het WK Darts niet verder gekomen dan de tweede ronde. ‘The Dutch Giant’ werd direct geconfronteerd met grote uitspraken die hij eerder had gedaan.

Philip uit Zutphen liep in het najaar een dwarslaesie vanaf zijn middel op. Ondanks alle tegenslag knokt hij zijn weg terug. ,,Ik put kracht uit de woorden van mijn vrouw.”

Getier bij de ‘pleuriskerstboom’ maakte van Tiny en Lau Schroeter een YouTube-sensatie. Vijftien jaar later blikken naasten terug op het succes van de vloekende culthelden. ,,Kerst was nooit gezellig.”

Volledig scherm Het vloekende en tierende echtpaar Tiny en Lau © Sanne Donders

En dan nog even dit: Wil je niet opvallen wanneer je een politieauto tegenkomt? Doe dit dan vooral niet.

