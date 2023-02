Nieuws gemist? Dodelijk drama op A28 • Sevda maakte verwoestende aardbeving mee

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een 21-jarige vrouw uit Epe is overleden bij een ongeluk op de A28 richting Zwolle. Een 59-jarige vrouw uit Epe raakte zwaargewond. Hun auto kwam klem te zitten tussen twee vrachtwagens.

Gelre ziekenhuizen, met locaties in Apeldoorn en Zutphen, gaat ingrijpend reorganiseren. Vooral voor het ziekenhuis in Zutphen zal dat gevolgen hebben, onder meer voor de kraamkamers.

Miljoenen euro's van het failliete vastgoedfonds Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds (EZG) uit Deventer zijn verdampt. Het is nog de vraag hoeveel geld beleggers terug gaan zien.

Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië loopt steeds verder op. Het aantal Nederlanders dat vermist wordt, is gestegen naar acht.

Een tegenvaller voor PEC Zwolle dat Thomas van den Belt moet missen door een schorsing. De middenvelder had over zijn ‘fatale’ gele kaart nog wel wat te zeggen.

Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds bezig is. ,,Ik zou dat onfatsoenlijk vinden", zegt de burgemeester.

Sevda Uz (32) uit Apeldoorn maakte de verwoestende aardbeving in Turkije van dichtbij mee. Ze vluchtte halsoverkop uit haar huis en moet nu overleven. ,,Iedereen is paniekerig, er wordt geschreeuwd en gehuild.”

De piano in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid was onherstelbaar beschadigd. Maar er is een oplossing. René van Beeck hoefde niet lang na te denken om te hulp te schieten.

En dan nog even dit: Dit zebrapad in Lochem zorgt voor verbazing bij inwoners. Vooral de plek waar het is geplaatst doet de wenkbrauwen fronsen.

