Nieuws gemist? ‘Duivelse’ overvaller van snackbar Apeldoorn óók slachtoffer • Stikstofplan Overijssel valt niet goed bij D66

Het Overijsselse stikstofplan om de deadline voor de gestelde doelen een paar jaar op te schuiven, valt niet goed bij D66. ,,Nog vijf jaar uitstel? No way.”

De overleden vrouw die uit het water is gehaald bij Zeewolde, is de vermiste Barbara Duijts uit Bunschoten-Spakenburg. Een schipper had haar daar zien liggen toen hij voorbij voer.

,,Heftig”, zijn de bewegende beelden waarop te zien is dat Yavuz L. (45) een snackbar in Apeldoorn overvalt. Zijn advocaat vindt echter dat het personeel juist veel te ver is gegaan.

Volledig scherm De in voor overvallers niet alledaagse kleding gehulde Yavuz L. wordt afgevoerd nadat hij met een groot mes personeel en klanten van snackbar De Gildehof het stuipen op het lijf heeft gejaagd. Inzet: beelden van de bewakingscamera. © Luciano De Graaf

Een 71-jarige man is vanmiddag in Raalte overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. ,,Wat een narigheid allemaal. Een ongeluk zit in een klein hoekje.”

Mensen die vanuit China naar Nederland komen, moeten vanaf dinsdag een negatief testbewijs op corona kunnen tonen. Daarmee grijpt het kabinet alsnog in.

Hij was vorig seizoen de absolute smaakmaker in de Adelaarshorst. Zaterdag speelt-ie tégen Go Ahead Eagles. En ja, dat voelt heel gek.

PEC Zwolle aast tegen Almere City op de periodetitel in het eerste duel van 2023. Mis hier niets van de wedstrijd.

Als volleerd duiker dook Mark Wessels van Rondvaart Zwolle de stadsgracht in om ‘te redden wat er te redden valt’. Hij viste negen buitenboordmotoren uit het water.

Jonny van 120 kilo kukelt bijna in de plomp als zijn rolstoel het begeeft. Dat gebeurt niet voor het eerst. ,,Het maakt me niet kwaad, ook niet woedend, maar des duivels als je daaraan denkt.”

Volledig scherm Jonny Brummelhaus heeft, nadat zijn vorige rolstoel door de assen is gezakt, maanden moeten wachten op een nieuwe rolstoel. Maar ook die bleek, ondanks waarschuwingen van zijn kant, niet berekend op zijn gewicht. © Emiel Muijderman

En dan nog even dit: Didi (40) woont ín een geluidswal. En klagen over het geluid doet ze niet. ,,Het ziet er niet uit, maar het is mijn thuis.”

