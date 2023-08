Nieuws gemist? Fietser komt om het leven in Harderwijk • Daniel moet zich wassen in een tobbe

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een man (28) heeft gedreigd met een groot mes in de Apenheul. Dat deed hij op de drukste dag van het jaar in het park. De man - die een kind bij zich had - is opgepakt, medewerkers en bezoekers zijn behoorlijk geschrokken.

Een fietser is overleden na een aanrijding met een vrachtwagen in Harderwijk. Reanimatie mocht niet meer baten.

Twee auto's zijn in Bathmen op elkaar gebotst bij een wegafzetting die daar niet had mogen staan.

Quinten (25) wil ‘bij zijn groepje blijven’ en haalt een andere Golf GTI in met 133 km per uur. Dan gaat het faliekant mis. ,,Ik had geduld moeten hebben.”

Wie is de eerste keeper? Wel of geen Dean Huiberts in de basis? En Ferdy Druijf of Lennart Thy in de spits? Dit zijn de keuzes van trainer Johnny Jansen bij PEC Zwolle.

Slechts twee vertrekkers, nieuwelingen die snel aan boord waren en een selectie die voor het overgrote deel vrij is van blessures: dit is waarom Go Ahead Eagles verder is dan een jaar geleden.

De WK-droom van de Oranje Leeuwinnen is aan diggelen na een heerlijk gevecht tegen Spanje. Pas in de verlenging werd het verschil gemaakt. ,,Dit is heel zuur.”

Daniel (38) vertrok een jaar geleden van Zwolle naar Zweden, om daar in een riante villa te gaan wonen. Het is ‘één groot experiment’ en dat valt niet altijd mee. ,,Met vijftien graden onder nul mijn behoeftes doen in gat in de grond... Dat is geen pretje.”

Zijn vader (80) werd opgenomen, dus dacht Pieter dat hij de zorg kon overdragen. De praktijk is heel anders: ,,Er komt steeds meer op het bordje van familiele­den terecht.”

En dan nog even dit: Hét bewijs dat je nooit te oud bent voor de liefde: Willem (80) en Korrie (92) vonden elkaar in het verzorgingshuis.

