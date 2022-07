Nieuws gemist? Gerommel en een knal ‘s nachts in Deventer • Schippers vrezen bodem van de IJssel

Strafzaak dodelijk ongeval trucker en Jadey Boo (17) in Deventer: OM gaat niet in beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen hoger beroep in te stellen in de zaak die draait om een aanrijding in Deventer tussen een vrachtwagenchauffeur en een 17-jarige fietsster. De rechtbank Overijssel besloot de 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Luttenberg onlangs geen straf op te leggen, ondanks dat hij veel te hard had gereden.

18:11