Nieuws gemist? Heftig ongeluk met attractie Zwarte Cross • Megadrugslab levert zevental lange celstraf op

Foute boel op de Zwarte Cross. Daar ging het vanmiddag met een attractie flink mis. Een bezoeker raakte gewond en er moest een traumaheli landen op het festivalterrein. De bezoeker is naar het ziekenhuis gebracht.

De loslopende ‘leeuwin’ die Duitsland in haar greep houdt is zeer waarschijnlijk helemaal geen leeuwin. Dat maakt de burgemeester van de Berlijnse voorstad bekend. De zoektocht was al sinds gisterochtend bezig.

Een Algerijns duo is woensdag opgepakt op het treinstation in Hardenberg. Ze worden verdacht van de diefstal van een flesje parfum met een wel heel toepasselijke naam...

India is in shock door een video waarop te zien is hoe twee naakte vrouwen door een grote groep mannen vernederd en betast worden. De groep jaagt de vrouwen een veld in, en dan houdt gruwelijke de video op...

Zeven mannen en hun megadrugslab in Nijkerk werden toevallig ontdekt. Ondanks hun verweer waarin ze zich vrij onnozel opstelden, liegt de straf er niet om. Ook de 77-jarige verhuurder van het pand is de klos.

Younes Namli (29) keert voor een jaar terug bij PEC Zwolle. De club was al langere tijd in gesprek met de speler die transfervrij vertrok bij Sparta, maar lang leek er geen deal mogelijk. Nu is er toch een akkoord.

Eigenaar van een wielerploeg die komend seizoen net onder de grote teams uitkomt. Toch voelt Zwollenaar Bas Tietema (28) zich niet altijd even serieus genomen. Dat steekt. ‘Hier staat een professionele organisatie’.

Einde van een tijdperk aan de Eemmeerdijk bij Zeewolde. Daar worden zestien windturbines na 25 jaar afgebroken. Vattenfall haalt ze weg nadat deze winter een deel van een van de windmolens afbrak.

Bijna 28 jaar na de val van Srebrenica keerden enkele Dutchbatters terug. Getraumatiseerde ex-soldaten op zoek naar antwoorden, worstelend met hun eigen schuldgevoelens. Onder hen Jeroen (57) uit Nijverdal.

Het verhaal van agent Marjolein maakte veel los. Tijdens een reanimatie werd zij door toekijkers beledigd. Schandalig. Toch heeft een verhaal soms meerdere kanten. Rik uit Zwolle kent enkele van de omstanders. ‘Zij kunnen zich niet uiten zoals jij en ik.’

En dan nog even dit: In het ziekenhuis liggen is natuurlijk nooit leuk voor een kind. Met de nieuwe PEC Zwolle-kinderkamer in Isala hopen de club en het ziekenhuis de pijn wat te verzachten. Tot blijdschap van Justin (12).

