Nieuws gemist? Jaren cel voor bloedbad op barbecue • Zorgen bij buren opvanghotel

In een hotel langs de N50 bij Kampen worden binnenkort tachtig vluchtelingen opgevangen . Bij omwonenden leven zorgen , onder meer over de veiligheid . ,,Wat gaan ze de hele dag doen?”

Een massaal protest tegen de toekomstplannen voor het Gelre ziekenhuis in Zutphen . Inwoners, verpleegkundigen, politici en vakbondsleden kwamen samen om hun onvrede te uiten. ,,Dit is onbegrijpelijk.”

Oud-PEC Zwolle-speler Mustafa Saymak volgt het nieuws over de aardbevingen in Turkije op de voet. Hij speelt in het land, al ligt nu alles stil. En dat is niet meer dan logisch, vindt hij. ,,Voetbal is bijzaak nu.”