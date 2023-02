Nieuws gemist? Jop beleefde indrukwekkendste week van zijn leven • Dode door steekpartij op azc Hardenberg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een 24-jarige man is bij een steekincident op het asielzoekerscentrum bij Hardenberg om het leven gekomen. Een medebewoner (23) is als verdachte aangehouden. Het is niet het eerste geweldsincident tussen bewoners.

De bevlogen politicus Gerrit de Jonge (67) uit Ommen, een ‘man van het volk’, is ongeneeslijk ziek. Niet lang geleden werd hij nog schoon verklaard. ,,Als je dat hoort, dan zak je door de grond. Als een klein kind.”

Bij een ongeval met een praalwagen in Oldenzaal is vanmiddag een 33-jarige vrouw gewond geraakt. De kop viel boven op het publiek. De bestuurder van de wagen is aangehouden.

Personeel in het streekvervoer legt komende woensdag en vrijdag opnieuw het werk neer. Het is het begin van een nieuwe reeks stakingen.

De onderbreking door ongeregeldheden tijdens de wedstrijd deerde Go Ahead Eagles niet in de derby tegen FC Twente. Twee vroege goals zorgden voor een grote stap richting handhaving.

Femke Bol heeft voor een sensatie gezorgd in Apeldoorn. Ze verbeterde een 41 jaar oud wereldrecord op de 400 meter indoor.

Tochtig en gehorig. Dat waren deze woningen in Vaassen. Maar de bewoners hoeven door een ingreep niet langer rillend op de bank te zitten, én de energiekosten zijn enorm omlaag gegaan.

Jop Heinen (35) uit Zutphen hielp met het USAR-reddingsteam in het rampgebied in Turkije mee twaalf mensen levend onder het puin vandaan te halen. Na de indrukwekkendste week van zijn leven, is hij nu weer thuis. En dat is wennen.

En dan nog even dit: Oeps! Een vrouw heeft per ongeluk een ballonhond-beeld van de beroemde kunstenaar Jeff Koons omgestoten. Het kleine blauwe sculptuur met een waarde van omgerekend bijna 40.000 euro brak in tientallen stukjes.

