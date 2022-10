Nieuws gemist? Kogelgaten in slaapkamerraam Zeewolde • Alweer ongeval op dodenweg N50

met video Vluchtelin­gen­dorp­je in Biddinghui­zen is bijna klaar: vanaf dinsdag komen er elke dag zo’n 100 mensen bij

Het is bijna klaar, het vluchtelingendorpje op het evenemententerrein van Walibi Holland. De eerste bewoners melden zich dinsdag in de noodopvang die in korte tijd uit de grond is gestampt. ,,Drie weken geleden was dit nog een weiland.’’

13:22