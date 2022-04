Nieuws gemist? Laadpaalklever krijgt boete • Wending in rechtszaak ‘verkrachting op Ermelose hei’

De auto opladen en daarna laten staan op het beste plekje van de buurt? Laadpaalklevers kunnen een boete van 90,- euro verwachten. Het gerechtshof is onverbiddelijk. Vol is vol en dat betekent: plaats maken.

De 21-jarige Abelharim W. uit Zwolle, ‘Appie', moet niet alleen de cel in voor zijn aandeel in een vuurwerkaanslag in zijn woonplaats, hij moet ook een flinke schadevergoeding betalen.

Een dierenarts wil dieren helpen. Maar wat als hij runderen met een levensbedreigende ziekte wil redden met een niet-toegestane mix van geneesmiddelen?

McDonald’s in Zwolle-Noord heeft vanochtend de deuren geopend. De vestiging bleef anderhalve week gesloten na de dubbele moord in het restaurant. ,,Ik voel me er niet ongemakkelijk bij.’’

Hoofdtrainer worden bij FC Utrecht. Henk Fraser kijkt er naar uit, maar de huidige coach van Sparta moet wel een opvallende concessie doen.

In Deventer hebben veel mensen 15 mei al in de agenda omcirkeld. De kans dat de Brink dan helemaal rood-geel kleurt is groot. GA Eagles viert dan twee feestjes tegelijk.

Volledig scherm Ed Maas heeft alternatieve verwarming nu de gasprijzen zo hoog zijn. © Frans Nikkels Fotografie

,,Ik krijg straks 800 euro terug van mijn gasrekening.’’ Ed verwarmt zijn huis met een petroleumkachel. Met de torenhoge gasprijzen een goed en goedkoop alternatief voor de gewone verwarming, vindt hij.

Een 25-jarige man wordt verdacht van verkrachting op de Ermelose hei. Maar dan neemt de rechtszaak een opvallende wending.

En dan nog even dit: Een warmtepomp van drie meter. In de net opgeknapte achtertuin. Henk krijgt het niet warm van dit vooruitzicht.

