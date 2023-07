Nieuws gemist? Man misbruikt pony in weiland in Raalte • Baby zwaar mishandeld ‘door soort touwtrekken’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Massage-olie en vieze doekjes: een man heeft bekend een pony te hebben misbruikt in een weiland in Olst, maar dat was niet zijn enige gewelddadi­ge fantasie.

Wat is er gebeurd in het centrum van Meppel? De buurt staat voor een raadsel nadat er een overleden persoon in een woning werd aangetroffen. ,,Echt vreselijk.”

Hoe komt een meisje van net 1 jaar oud aan botbreuken in haar beide armen en beide benen? De zware mishandeling van de baby was ‘een soort touwtrekken’.

Wie vullen straks de campagneposters tijdens de verkiezingen? Als je sociale media bestudeert, zie je dat Dilan Yesilgöz en Rob Jetten zomaar eens lijsttrekker van de VVD en D66 kunnen worden.

Een emotionele overwinning voor Pello Bilbao in de Tour de France. Hij eert hiermee zijn onlangs overleden ploeggenoot Gino Mäder.

Nyck de Vries is per direct weg bij AlphaTauri. De coureur wordt afgerekend voor een zeer matig jaar in de Formule 1.

Een enorm spinazieveld dat niet geoogst wordt omdat het niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. ‘Daar gaan we weer’, maar dit laat zien hoe complex onze voedselproductie is. ,,De markt is zo ver doorgeslagen.”

Gregor opereert de allerkleinsten aan hun hart. Soms moet hij met uiterste precisie te werk gaan om een baby van maar 1,5 kilo te redden. ,,Hoe ouder ik word, hoe dieper dit werk me raakt.”

En dan nog even dit: Twaalf neefjes en nichtjes op dezelfde basisschool in het dorp: deze familie ‘levert’ bijna aan elke klas een kind.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Volledig scherm Het Stentor nieuwsoverzicht van dinsdag 11 juli © De Stentor / Nicole van den Hout