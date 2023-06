Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Smal, druk, onvoorspelbaar en genadeloos bij het kleinste foutje. Verkeersexperts fileren de beruchte N50 bij Kampen. Hoe kan de ‘dodenweg’ veiliger worden?

Een droom is voor Thomas en Kay veranderd in een nachtmerrie. Binnen een half jaar is hun restaurant in Ugchelen failliet. ,,Een droom spat uiteen.”

Ze wonen al jaren met veel plezier tegenover een monumentale school in Zwolle. Maar de tijd van onbezorgdheid is voorbij, nu Nienke en Martien ineens een kolossale uitbouw voor hun ramen zien verschijnen. ,,Een gedrocht.”

Willy Gout is op 57-jarige leeftijd onverwacht overleden. Met hem verliest Apeldoorn een kleurrijk en uitgesproken kapper. ,,Het was een fantastisch mens.”

Dick Schreuder vertrekt totaal onverwacht bij PEC Zwolle. De trainer gaat voor een avontuur in Spanje en zijn opvolger staat al klaar.

Go Ahead Eagles heeft een nieuwe spits binnen. Victor Edvardsen komt over uit Zweden en is geen familie van de huidige aanvaller Oliver.

Het EK is voor Jong Oranje uitgelopen op een deceptie. Na remises tegen België en Portugal kon ook Georgië niet worden geklopt en dus sneuvelen ze al in de groepsfase.

Nergens in Nederland zitten zoveel piekbelasters als op de Veluwe. Maurits uit Uddel is er daar één van, al had hij niet verwacht dat hij zó ver boven de norm stak. De ‘woest oneerlijke’ uitkoopregeling ziet hij niet zitten. ,,Ik voel me klemgezet.”

Gebroken kaak, kapotte tanden en zware hersenschudding: Dennis werd slachtoffer op de gevaarlijke weg in Twello. ,,Opeens knalde ik op de voorruit.”

En dan nog even dit: Een man is bij Zwolle voor de tiende keer betrapt zonder rijbewijs. De peperdure Porsche is hij nu kwijt, en die was niet eens van hem.

