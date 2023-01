Nieuws gemist? Moeder verdacht van moord op dochtertje (1) in Kampen • 468 sokken verspreid door huis van Jeroen en Marijke

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Saba M. ontkent dat ze bewust met haar dreumes en peuter in de IJssel sprong in Kampen. Het 1-jarig meisje overleefde dit niet, daarom wordt de moeder verdacht van moord. ,,Ik gleed uit.”

Fietsenproducent Stella in Nunspeet moet reorganiseren en fors in de kosten snijden om te overleven. Een gesprek hierover met FNV werd vandaag gestaakt.

Stijn L. greep in toen een man jonge meisjes benaderde in Zwolle. Het leidde tot een zware vechtpartij, waar hij nu voor veroordeeld is.

Alle ziektes door de ‘vleesetende’ bacterie A-streptokokken moeten vanaf nu meteen gemeld worden. Het RIVM heeft ingegrepen met een meldingsplicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Prof-wielrenner en YouTuber Bas Tietema uit Zwolle wordt met zijn bedrijf voor de rechter gedaagd. De ‘voormalig’ sponsor eist een flinke schadevergoeding.

Na Cody Gakpo raakt PSV opnieuw een belangrijke aanvaller kwijt aan een Engelse topclub. Chelsea legt een megabedrag neer voor Noni Madueke.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de Apeldoornse volkswijk Vogelkwartier is veel meer longkanker dan in andere wijken. Veel mensen roken hier ook. ,,Ik heb nergens last van, dus ik hoef niet te stoppen.”

Het leek niet op te kunnen voor Marijn en Yasmina. In 2018 begonnen ze in Epe restaurant Fizzy en twee jaar later waren ze al dicht bij een Michelinster. Maar nu is het opeens over en sluiten. ,,Dit doet pijn.”

En dan nog even dit: Jeroen en Marijke uit Zwolle hadden 468 sokken in hun huis vol rommel. Ze waren er ‘zo klaar mee’ en een tv-programma hielp de familie.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het Stentor Nieuwsoverzicht van donderdag 19 januari © Stefan Verkerk / Frans Paalman