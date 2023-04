Nieuws gemist? Molotovcocktails tegen huis in Vaassen gegooid • Bewoners verzetten zich tegen plannen in Deventer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De schrik zit er goed in bij de familie Al Atrash nadat er zeker drie molotovcocktails tegen hun huis in Vaassen zijn gegooid. ,,Hij zei tegen mijn vader: ‘ik ga je zoon kapot maken.’”

Deventer wil acht woningen aan en rondom de Van Oldenielstraat kopen, omdat de gemeente plannen heeft met die straat. De bewoners zetten de hakken in het zand. ,,Ik blijf zitten. Ik heb geen tijd en zin meer in dit gedoe.”

Uitgebreid onderzoek na de vondst van een lichaam in een flat in Epe. De met raadsels omgeven doodsoorzaak is het gesprek van de dag. ,,Die vrouw had niks te vertellen.”

Klanten van Energiedirect zijn blij verrast met de hoogte van hun energienota. Hun maandbedrag is opeens naar nul euro gegaan.

Het is gelukt: PEC Zwolle keert na één seizoen afwezigheid weer terug in de eredivisie. En dat werd gevierd. Lees hier alles over de promotie van PEC.

Een amateurderby in Enschede is na een uur stilgelegd nadat de scheidsrechter een stomp kreeg van een speler. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Hans (60) wordt nog vaak herinnerd aan die ene dag in juni 2021. De piloot kreeg zijn kleine vliegtuig met een noodlanding alsnog veilig op de grond in Apeldoorn. Daarmee voorkwam hij een drama. ,,Voor dit incident was vliegen een spelletje voor me.”

Voor Marc is de maat vol. Hij wilde een afgebrande monumentale herberg in Zutphen in oude staat herstellen, maar voelt zich behoorlijk tegengewerkt door de gemeente. ,,Lijkt ons verstandig om met deze treurnis te stoppen.”

En dan nog even dit: Vijf mensen met een beperking stralen binnenkort op een reeks covers van modeblad Vogue. ,,Ze huilden, dit leek voor hen onmogelijk.”

