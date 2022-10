Nieuws gemist? NS zet mes in treinverkeer Oost-Nederland • Verslagenheid groot na overlijden motorcoureur (22)

Het aantal coronapatiënten in de regionale ziekenhuizen blijft stijgen. Tot problemen in het ziekenhuis leiden deze aantallen niet. ,,Het is druk, maar te doen.’’

Alberto Stegeman krijgt een hogere boete voor het plaatsen van een nep-bom op de Veluwe. ,,Dit zal ik niet meer zo snel doen.”

Alberto Stegeman vermomde zich om de legerbasis op te gaan.

De NS gaat treindiensten in Oost-Nederland schrappen en dit heeft voor een aantal trajecten grote gevolgen. De rek is eruit, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Als de grootste kernbom die ooit is getest valt op Kiev, dan vaagt Poetin de hoofdstad van Oekraïne van de wereldkaart. Maar hoe groot is het rampgebied precies?

Plaats twee op het podium in Portimão bleef zondag leeg tijdens de WK-huldiging. Motorcoureur Victor Steeman (22) werd tweede over het seizoen 2022, maar vocht op dat moment voor zijn leven. Die strijd heeft hij nu verloren.

Ze hebben een hekel aan voedselverspilling, maar houden wel van verrassingen: daar hebben Marloes en Bas iets op gevonden. Het stel scoorde al ruim vijfhonderd verrassingsboxen. „Soms voelt het net alsof je iets gewonnen hebt.”

Tineke en haar man Robert slapen graag uit op zondagochtend. Maar sinds de naastgelegen tennisclub in Zwolle deze zomer twee padelbanen opende, is dat er niet meer bij. ,,Het is net of je wordt beschoten.”

En dan nog even dit: Mathilde uit tv-programma Urk! is moeder geworden. ,,Een klein wonder, zo bijzonder.”

