Nieuws gemist? Onderzoek naar gedode wolf bij Heerde • Deze innovatie scheelt enorm op je energierekening

De dood van de wolf die langs de A50 bij Heerde werd gevonden, zal door de politie worden onderzocht. Er zou sprake zijn van een niet-natuurlijke dood en dat kan gevolgen hebben.

Pluimveehouders moeten rekening houden met een loodzwaar vogelgriepseizoen. Het hoge risico dat de huidige uitbraak zich voortzet heeft te maken met Rusland.

Enorme schade in een restaurant in Deventer

Het plafond van een restaurant in Deventer is naar beneden gekomen. De schade in het historische pand is enorm en andere ondernemers in de straat maken zich zorgen.

Energiebedrijven negeren de toezichthouder en verhogen snel de prijzen, tot wel meer dan 50 procent. Politici eisen opheldering van de leveranciers.

Voor even was Warner Hahn terug in de regio, als keeper van Suriname tegen PEC Zwolle. Uitgebreid vertelt hij over zijn vertrek uit Deventer, Zweedse archipels en de ‘Natio’. ,,Het was emotioneel toen ik het paspoort kreeg van de president.”

Max Verstappen zegt dit weekend bij de GP van Singapore nog niet aan de wereldtitel te denken. Hij heeft ‘geen haast’ en rekent op ‘een van de beste races van het jaar’.

Is een innovatie uit Harderwijk dé oplossing voor het energieprobleem van huishoudens? ,,Dit scheelt 75 procent op je energierekening.”

De wereldberoemde zangeres Melanie beleefde een ‘horrible’ avond in het Bastion Hotel in Arnhem. Ze werd met haar koffers op straat gezet en haar zoon belandde in een politiecel. ,,Ik begrijp nog steeds niet wat er is gebeurd.”

En dan nog even dit: Wielrenner Pierre Barbier kwam juichend over de finish in een etappe van de Ronde van Kroatië in de veronderstelling te hebben gewonnen, maar dat zat toch iets anders..

