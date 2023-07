Nieuws gemist? Opvallende wending in schietzaak • Hennepkwekerij ontdekt bij grote brand

Gezocht: 200 mensen die samen eigenaar willen worden van duurzame herenboer­de­rij in Kampen

De plannen waren er al even, maar nu is het officieel. De coöperatie Herenboeren Kampen is opgericht. Nu is het zaak om mensen te vinden die mee willen doen én belangrijker nog: grond vinden voor de duurzame boerderij.