Nieuws gemist? Ouders woedend over uitspraak rechter en de sneeuwbui die historie schreef

Voetba­lagent Mutlu uit Zutphen belde recent nog met Maradona: ‘Ik voel mij niet goed, riep-ie’

20:27 Zaakwaarnemer Atalay Mutlu – opgegroeid in Zutphen, wonend in Arnhem – belde in augustus nog met Diego Maradona. De voetbalgod die vandaag overleden is. In 2017 maakte Mutlu wekenlang Pluisje mee in het Brabantse Mierlo. Waar Diego als trainer met zijn FC Fujairah op trainingsstage was. ,,Hij pingelde nog, verstopte je bestek en was dol op Heineken.’’