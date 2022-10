Nieuws gemist? Rabobank onderzoekt geldstromen Europarcs • Zeker 125 fans komen om bij voetbalrellen Indonesië

EuroParcs krijgt voorlopig geen nieuwe leningen bij de Rabobank. De huisbankier wil eerst een onderzoek naar mogelijke onzuiverheden binnen de geldstromen afronden. Welke gevolgen heeft dat voor Europarcs?

Bij voetbalrellen in de Indonesische stad Malang zijn zaterdag zeker 125 mensen om het leven gekomen. Mensen werden in de chaos onder de voet gelopen. Het is een van de dodelijkste voetbalrampen ooit.

Een man die probeerde in te breken bij Chinees restaurant The Blue Lotus in Velp kwam vast te zitten in een goederenlift. De inbreker zat mogelijk uren ‘voorarrest’. Opmerkelijke beelden van een boef in het nauw.

De inbreker heeft vermoedelijk de hele nacht in het pand gezeten.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp doet morgen namens het bestuur van de Tweede Kamer aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie in de kwestie rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib.

Op de mountainbikeroute van Holten en Nijverdal raakten vanmorgen binnen 1,5 uur twee mtb’ers gewond. Beide kwamen afzonderlijk van elkaar ten val op dezelfde plek. En dat de dag na de openstelling van de route.

Geklungel in de kwalificatie, een slechte start en een mislukte inhaalpoging die hem duur kwam te staan. De opstapeling van ellende zorgde voor een teleurstellend weekend voor Max Verstappen in Singapore.

Erling Haaland heeft de eerste derby van trainer Erik ten Hag bij Manchester United tot een nachtmerrie gemaakt. Het regende doelpunten. Met een hattrick bezorgde Haaland Manchester City een monsterzege.

Go Ahead Eagles bleef zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena voor de derde keer op rij ongeslagen tegen Ajax. Dan ben je een angstgegner, zeggen ze in Deventer. ,,Dit is geen toeval meer.”

Oldebroeker burgemeester Tanja Haseloop-Amsing (55) werd bedreigd vanwege het weghalen van omgekeerde Nederlandse vlaggen. ,,Ineens mensen met zak over hun hoofd in mijn tuin.’’

Een week lang zo zuinig mogelijk met energie. Dat stelde verslaggever Thijs Boelens zich ten doel om te kijken hoe en óf hij de energierekening naar beneden kan krijgen.

Theo en Roy Pronk strijden al jaren tegen het feit dat hun buurman nieuwe varkensstallen mocht bouwen, vlak naast hun huis.

En dan nog even dit: Erkenning voor wat ze zelf al twaalf jaar roepen: de overheid heeft de familie Pronk onvoldoende beschermd tegen stankoverlast van twee naastgelegen varkenshouderijen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

