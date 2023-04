Nieuws gemist? Rainer strandt met zeilbootje in zicht van Deventer jachthaven • Eieren uit automaat niet aan te slepen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een Duitse schipper is met zijn zeilbootje vastgelopen op een krib in de buurt van de jachthaven in Deventer. Na een verkeerde afslag strandde hij in het zicht van de haven. ,,Ik redde het niet meer.”

Een bijzondere samenloop van omstandigheden was de oorzaak dat in 2021 een vliegtuig vol parachutisten een noodlanding moest maken langs de A50 bij Apeldoorn. Dit is het resultaat van het onderzoek.

PEC-fans zouden zich ernstig hebben misdragen na de nederlaag van hun club in Eindhoven. Volgens de politie is er met stenen en straatmeubilair gegooid en zijn enkele jongeren mishandeld, maar de voorzitter van de supportersvereniging reageert verbaasd.

Jumbo is het even kwijt. De supermarktketen kende publicitair een rampjaar en verliest ook nog marktaandeel. ,,Ze moeten met een nieuw verhaal komen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deventer blijkt goede keepersgrond, met Jeffrey de Lange als actueel succesverhaal onder de lat van Go Ahead Eagles. Hoe komt dat?

Femke Markus leek in Parijs-Roubaix vanuit de vroege vlucht te gaan sprinten om de zege. Het eindigde in een drama.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een ei hoort bij Pasen, maar met de extreem hoge prijzen in de supermarkt kopen steeds meer mensen een doosje bij de boerderij. De eieren in de eierautomaat zijn niet aan te slepen. ,,Het is alsof wij de enigen zijn die eieren hebben.”

Lieke kwam haar nieuwe favoriete tas tegen op een site voor tweedehandskleding. Toen ze hem kocht wist ze nog niet dat er een kleine, verboden verrassing zou worden meegestuurd.

En dan nog even dit: Bij Subway werd op Goede Vrijdag een opmerkelijke versnapering gratis uitgedeeld. Niet iedereen was daar enthousiast over.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.