Nieuws gemist? Staatsbosbeheer strenger tegen ruiters • Wagen met paashout valt op publiek

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Paus vraagt om ‘paaslicht op het Russische volk’ en steun voor ‘het geliefde Oekraïne’

Tijdens zijn Urbi et Orbi, de traditionele paastoespraak, heeft paus Franciscus zich opnieuw uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. Hij steunt het Oekraïense volk en hoopt dat bij de Russen een lichtje gaat branden, zo zei hij. Bij een Russische aanval in de vroege ochtend van Eerste Paasdag zijn in de Oekraïense plaats Zaporizja twee doden gevallen. Het gaat volgens officials in de stad om een vader van 50 en een dochter van 11 jaar oud. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.