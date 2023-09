Nieuws gemist? Verdachte dood man Lelystad • Vier mensen lichtgewond bij afbreken deel corsowagen

LIVE EK-kwalifica­tie | Grieken­land begint voortva­rend tegen Gibraltar en heeft er al twee inliggen

Naast de wedstrijd van Oranje tegen Ierland is er nog genoeg spektakel in de EK-kwalificatie. Zo zette Denemarken eerder op de avond een grote stap door koploper Finland in groep H met 1-0 te verslaan, dankzij een late treffer van middenvelder Pierre-Emile Højbjerg. In de groep van Nederland komt Griekenland in actie tegen Gibraltar. De ploeg van bondscoach Gustavo Poyet heeft veel doelpunten nodig om druk te blijven zetten op Oranje. De hoogtepunten vind je in het liveblog. Alle uitslagen, tussenstanden en groepsstanden vind je onderaan.