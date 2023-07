Nieuws gemist? ‘Verschrikkelijke’ u-bocht in fietspad Zwolle • Petitie in Oldebroek tegen ‘onacceptabel plan’ azc

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oldebroekers zijn een petitie begonnen tegen een ‘onacceptabel plan’ van een asielzoekerscentrum. Die is inmiddels ruim 2300 keer ondertekend. ,,U gooit letterlijk een bom bij ons in de tuin.”

Een opvallende bocht in een fietspad in Zwolle doet de wenkbrauwen van gebruikers fronsen. Ze vinden de u-bocht ‘verschrikkelijk’. ,,Je moet er volop in de remmen.”

Bas en Mariska Ruiter stoppen na iets meer dan een half jaar met hun grand café in Hoonhorst. De reden van hun ‘drastische besluit’ is onder meer onenigheid over het schenken van alcohol.

Een jongetje van vier jaar is bij een zwembad in Ridderkerk Brielle uit het water gehaald en gereanimeerd. De kleuter verkeert in levensgevaar.

Op de dag dat Zwollenaar Sepp van den Berg in verband werd gebracht met Ajax, tekende hij in Duitsland. ,,Dit voelde meteen goed.”

Lange tijd hield Tadej Pogacar zijn kaarten tegen de borst, maar met een ultieme aanval op de top van Grand Colombier halveerde hij toch bijna zijn achterstand op Jonas Vingegaard in de Tour de France.

Een dagje Heerderstrand eindigde voor Sam (7) uit Apeldoorn in een drama. Zijn zomervakantie viel al na twee dagen in duigen vallen.

Negatief zwemadvies wegens blauwalg? Daar hebben Bart en Bram uit Twello iets op bedacht: hun futuristisch vlot zou het einde van blauwalg moeten betekenen.

Volledig scherm Het stentor nieuwsoverzicht van vrijdag 14 juli © Frans Paalman / Henri van der Beek