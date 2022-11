Nieuws gemist? Verzet in Staphorst tegen huisvesting statushouders • Complimenten voor veroorzaker van aanrijding

Sinterklaasjournaal Sinter­klaas spreekt Piet de Smeerpoets toe: 'Mislukt grapje’

De voorbereidingen voor de intocht van Sinterklaas in Hellevoetsluis lopen niet bepaald op rolletjes. Niet alleen blijkt de machinekamer van de stoomboot onder water te staan, ook is nog altijd niet duidelijk wie het Grote Pietenhuis overhoop heeft gehaald. Maar er is gelukkig ook goed nieuws: verslaggever Jeroen Kramer, die werd verdacht van de inbraak, is weer op vrije voeten. ,,Een rommelig huis is geen misdrijf.”

19:09