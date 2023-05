Nieuws gemist? Woede na actie Staatsbosbeheer • Vogelnesten massaal leeggeroofd

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ongeloof en woede in Kloosterhaar nadat Staatsbosbeheer een grote vracht leem heeft gestort in een natuurgebied. Een ‘nachtmerrie’ die niet valt uit te leggen, zeggen critici.

Marters en vossen hebben het gemunt op vogelnesten. De nesten worden massaal leeggeroofd en vogelwachters zijn daardoor ten einde raad. ,,Wij weten het niet meer.’’

Er is groen licht uit Brussel voor het uitkopen van boeren, maar dat betekent niet dat de onzekerheid in de agrarische sector is verdwenen. Er zijn nog altijd veel vragen over de toekomst.

Rusland zegt dat Oekraïne heeft geprobeerd om met drones president Poetin aan te vallen. Er gaan beelden rond van een ontploffing boven het Kremlin. Oekraïne ontkent stevig, maar Rusland dreigt met vergelding.

De atletiekwereld is in shock door het overlijden van atlete Tori Bowie. De voormalig concurrente van Dafne Schippers is 32 jaar geworden.

Lionel Messi lijkt te gaan vertrekken bij Paris Saint-Germain en dat zou weleens heel lucratief voor hem uit kunnen pakken. Er wacht hem mogelijk een astronomisch aanbod.

Vriendinnen Inez (30) en Juliëtte (27) zouden vijf weken reizen door de Filipijnen, maar het liep anders. Ze bleven achter om zwerfhondjes te redden en hebben daar geen spijt van. ,,We zijn verliefd geworden op ze.”

Hoe langer de werkdagen, hoe langer de lol duurde voor André uit Lochem. Maar een ongeluk met een boom zette zijn leven op z'n kop. ,,Ik mis de reuring. Met mijn zoon was er altijd wat te beleven.”

En dan nog even dit: Tijdens graafwerkzaamheden in Kampen is een bijzondere ontdekking gedaan. Deze eeuwenoude vondst is een ‘pure toevalstreffer’.

