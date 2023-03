Nieuws gemist? ‘Wonder van Staphorst’ voor de rechter • Ziekenhuizen zien aantal coronapatiënten fors stijgen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een 23-jarige man uit Elspeet dwong een meisje (12) zichzelf te betasten en een filmpje op te sturen. Daarvoor is hij nu veroordeeld. ,,Dit soort gedrag kan levens kapotmaken.”

Het ‘wonder van Staphorst’ leek zich uit te breiden naar Amerika. Grote namen lonkten en na een deal ging PlasmaMade lustig aan de slag. Kosten: 400.000 euro. Nu wil nextgenAir van de deal af en staan ze voor de rechter.

Bij een kinderboerderij in Zwolle drie gewonde schapen aangetroffen. Twee daarvan moesten worden afgemaakt. Was er een wolf midden in de stad? Dat lijkt niet erg waarschijnlijk.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is de afgelopen tijd fors gestegen. Vandaag is het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar bereikt.

FC Den Bosch heeft afscheid genomen van trainer Jack de Gier. De enorme 13-0 nederlaag tegen PEC Zwolle werd de trainer fataal.

Na de eerste GP van het Formule 1-seizoen is het nu al de vraag wat de onaantastbare Max Verstappen dit seizoen nog te vrezen heeft. Teambaas Christian Horner houdt nog een slag om de arm.

De kunstroof in Frankrijk was geruchtmakend, net als de kogelregen op zijn huis. ‘Pillenboer’ Peer S. (60) scheurde zelfs zo hard over de snelweg dat observatieteams niet konden volgen.

Johannes en Mrinalini voelen zich bekeken in hun eigen huis in Zwolle en stapten daarom naar de rechter. In deze typische ‘Rijdende-Rechterzaak’ is nu uitspraak gedaan, maar of daarmee de kous af is?

En dan nog even dit: Er zullen zondagen geweest zijn dat elektricien Erik minder verdiende. Dankzij zijn deelname aan Miljoenenjacht kan hij dat tweede huis in Frankrijk wel bekostigen.

