Nijkerkse supermarktketen Boni breekt tóch met slachterij Gosschalk

Slachthuis Gosschalk uit Epe weer de fout in: camerabeel­den tonen mishande­ling varkens en koeien

19:35 Bij slachterij Gosschalk in Epe worden varkens en koeien mishandeld. Camerabeelden van Varkens in Nood tonen hoe de dieren geslagen worden en stroomstoten krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) plaatst Gosschalk per direct onder verscherpt toezicht. ,,Dit is volstrekt onacceptabel.”