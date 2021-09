NL-Alert door immense rookwolk na zeer grote brand bij metaalverwerker in Kampen: ‘Ramen en deuren sluiten’

Locoburgemeester na 5de schrootbrand in 7 jaar: ‘We moeten hier kritisch naar kijken’

De brand bij Hoeben Metalen aan de Oslokade is de vijfde grote schrootbrand binnen zeven jaar op industrieterrein Haatlandhaven in Kampen. Het is de tweede keer dat er een brand woedt bij Hoeben, de eerste vond plaats in februari 2018 . Eerder moest de brandweer drie keer uitrukken bij schroothandel Regelink. Toenmalig burgemeester Bort Koelewijn trok toen de teugels aan voor dat bedrijf: Regelink mocht geen grote partijen schroot meer aannemen en moest de bestaande schroothoop verdelen in meerdere compartimenten om de kans op een grote brand te beperken.

Over het incident zelf: ,,De eerste vraag die ik had: is er gevaar voor de gezondheid? Die is er niet, de brandweer is constant aan het meten.’’ Hij vindt wel dat er kritisch moet worden gekeken naar de vijfde grote schrootbrand in zeven jaar tijd. Van der Sluis: ,,We willen allemaal recyclen, maar dit wil niemand. Het bedrijf heeft hier vergunningen voor, maar misschien moeten we wel kritisch kijken of we dit zo vaak willen. Eerst dit maar doven en daarna moeten we naar de rest kijken, want welke voorwaarden stellen we? Hier ligt ook een rol voor de provincie, als toezichthouder.’’