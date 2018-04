Noodkreet: 'Agenten hebben geen tijd meer om boeven te vangen'

Steeds meer wijkagenten vullen gaten op in de noodhulproosters en zijn daardoor minder aanwezig in hun buurt of dorp. Voor Bruls staat een ding als een paal boven water: de politie in Oost-Nederland moet van het kabinet extra agenten krijgen.

'Zorgelijk signaal'

De Gelderse VVD Statenfractie is het daar roerend mee eens en heeft inmiddels vragen in de Provinciale Staten gesteld. De factie vindt het signaal van Bruls 'zorgelijk'. De provincie zou zich in moeten zetten voor meer politieagenten in Gelderland. Statenlid Frederik Peters: ,,We willen dat de zware criminaliteit in onze provincie wordt aangepakt. Dat kan alleen als al onze partners, zoals de politie, op sterkte worden gebracht.''

De VVD verwijst daarbij naar de toename van aantal dumpingen van drugsafval en het aantal opgerolde hennepkwekerijen en XTC-labs in Gelderland. De fractie pleit al geruime tijd voor een aanpak waarin verschillende overheden en diensten gezamenlijk deze ondermijnende criminaliteit te lijf gaan. Onlangs heeft de provincie nog enkele miljoenen vrijgemaakt voor onder meer de aanpak van dit soort criminaliteit op vakantieparken.

Noodhulpmeldingen

Hoeveel extra politieagenten er volgens Bruls bij moeten komen, wordt nu onderzocht. Vooral in de regio’s rond Arnhem en Nijmegen blijken agenten op hun tenen te moeten lopen. De politie in de districten Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid rijdt het dubbele aantal noodhulpmeldingen van hun collega’s in het district IJsselland (Zwolle en wijde omgeving). In IJsselland rukten agenten vorig jaar 5.806 keer uit. In Gelderland-Zuid (Nijmegen/Tiel) was dat 11.378 keer. In Gelderland-Midden (Arnhem/Ede) 12.324 keer.